En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Lujan de Cuyo, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “P”, “D”, “L”,” A”, “N” (inicial del nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de hermanos
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de hermanos
“P” tiene 14 años, de temperamento tranquilo, detallista y observador. Es afectuoso mostrando sentimientos de pertenencia en referencia a los lugares que habita. Disfruta permanecer con su grupo de pares y el uso de la tecnología. Se encuentra asistiendo a una escuela de educación común a 7mo grado. Cuenta con madrina institucional compartiendo actividades durante el día. Ante alguna situación de desborde, tiende a cerrarse en sí mismo, requiriendo de un referente afectivo que lo contenga.
“D” de 12 años, es observadora y afectuosa con las personas que la cuidan. Disfruta de actividades al aire libre, mostrando predisposición para compartir con pares, y los adultos que acompañan. Concurre a 4to grado, presentando motivación para aprender, participar e involucrarse en las actividades escolares. Le gusta jugar al Vóley. Cuenta con madrina institucional, disfrutando de las salidas y actividades propuestas. De las situaciones que emocionalmente la desbordan tiende a inhibirse, con dificultad para expresar sus emociones, favoreciendo algunas conductas precipitadas.
“L” tiene 11 años, es alegre, sociable y cariñosa, mostrando buena relación y afecto con las personas que la cuidan. Disfruta de actividades de esparcimiento. Necesita de un adulto que ofrezca contención y acompañamiento en sus momentos de enojo y/o frustración. Concurre a 3er grado. Cuenta con Madrina institucional.
“A” tiene 9 años, de temperamento activo, alegre, y de fácil enojo cuando algo no le gusta o le molesta, necesitando la ayuda de otro para autorregularse. Afectuoso con las personas que lo cuidan, le gusta los deportes, siendo muy buen jugador de fútbol. Concurre a 4to grado, encontrándose bien integrado entre pares y decentes. Cuenta con madrina institucional.
“N” tiene 8 años, es muy activa, sociable y cariñosa. Presenta buena vinculación con las personas que la cuidan, mostrando afecto hacia a las mismas. Tiene buena relación con sus pares, mostrándose alegre y comprometida con las actividades que realiza al aire libre. Practica fútbol, actividad que le apasiona y para la cual tiene excelentes cualidades. Cuenta con Madrina institucional, compartida por “D” y“L”,
Dónde comunicarse
Buscamos una familia adoptiva dispuesta a formar un hogar junto a cinco hermanos. Quienes desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo rpamendoza6jus.mendoza.gov.ar o por WhatsApp al 2616799541”.