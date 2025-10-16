Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de hermanos

“L” tiene 11 años, es alegre, sociable y cariñosa, mostrando buena relación y afecto con las personas que la cuidan. Disfruta de actividades de esparcimiento. Necesita de un adulto que ofrezca contención y acompañamiento en sus momentos de enojo y/o frustración. Concurre a 3er grado. Cuenta con Madrina institucional.

“A” tiene 9 años, de temperamento activo, alegre, y de fácil enojo cuando algo no le gusta o le molesta, necesitando la ayuda de otro para autorregularse. Afectuoso con las personas que lo cuidan, le gusta los deportes, siendo muy buen jugador de fútbol. Concurre a 4to grado, encontrándose bien integrado entre pares y decentes. Cuenta con madrina institucional.

“N” tiene 8 años, es muy activa, sociable y cariñosa. Presenta buena vinculación con las personas que la cuidan, mostrando afecto hacia a las mismas. Tiene buena relación con sus pares, mostrándose alegre y comprometida con las actividades que realiza al aire libre. Practica fútbol, actividad que le apasiona y para la cual tiene excelentes cualidades. Cuenta con Madrina institucional, compartida por “D” y“L”,

Dónde comunicarse

Buscamos una familia adoptiva dispuesta a formar un hogar junto a cinco hermanos. Quienes desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo rpamendoza6jus.mendoza.gov.ar o por WhatsApp al 2616799541”.