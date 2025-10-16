Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de hermanos

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de hermanos

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Lujan de Cuyo, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “P”, “D”, “L”,” A”, “N” (inicial del nombre).

“P” tiene 14 años, de temperamento tranquilo, detallista y observador. Es afectuoso mostrando sentimientos de pertenencia en referencia a los lugares que habita. Disfruta permanecer con su grupo de pares y el uso de la tecnología. Se encuentra asistiendo a una escuela de educación común a 7mo grado. Cuenta con madrina institucional compartiendo actividades durante el día. Ante alguna situación de desborde, tiende a cerrarse en sí mismo, requiriendo de un referente afectivo que lo contenga.

“D” de 12 años, es observadora y afectuosa con las personas que la cuidan. Disfruta de actividades al aire libre, mostrando predisposición para compartir con pares, y los adultos que acompañan. Concurre a 4to grado, presentando motivación para aprender, participar e involucrarse en las actividades escolares. Le gusta jugar al Vóley. Cuenta con madrina institucional, disfrutando de las salidas y actividades propuestas. De las situaciones que emocionalmente la desbordan tiende a inhibirse, con dificultad para expresar sus emociones, favoreciendo algunas conductas precipitadas.

“L” tiene 11 años, es alegre, sociable y cariñosa, mostrando buena relación y afecto con las personas que la cuidan. Disfruta de actividades de esparcimiento. Necesita de un adulto que ofrezca contención y acompañamiento en sus momentos de enojo y/o frustración. Concurre a 3er grado. Cuenta con Madrina institucional.

“A” tiene 9 años, de temperamento activo, alegre, y de fácil enojo cuando algo no le gusta o le molesta, necesitando la ayuda de otro para autorregularse. Afectuoso con las personas que lo cuidan, le gusta los deportes, siendo muy buen jugador de fútbol. Concurre a 4to grado, encontrándose bien integrado entre pares y decentes. Cuenta con madrina institucional.

“N” tiene 8 años, es muy activa, sociable y cariñosa. Presenta buena vinculación con las personas que la cuidan, mostrando afecto hacia a las mismas. Tiene buena relación con sus pares, mostrándose alegre y comprometida con las actividades que realiza al aire libre. Practica fútbol, actividad que le apasiona y para la cual tiene excelentes cualidades. Cuenta con Madrina institucional, compartida por “D” y“L”,

Dónde comunicarse

Buscamos una familia adoptiva dispuesta a formar un hogar junto a cinco hermanos. Quienes desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo rpamendoza6jus.mendoza.gov.ar o por WhatsApp al 2616799541”.

