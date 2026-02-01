Adiós a los paneles solares: conoce la nueva tendencia para tener electricidad gratis en tu casa

Quienes desean reducir los gastos en la boleta de electricidad y tienen dinero para invertir en el cuidado ambiental, instalan paneles solares en su hogar. Ahora hay un nuevo competidor para dichas placas: un pequeño artefacto de 1.5 metros que puedes colocar en el tejado de casa y así obtener energía gratis, aprovechando la fuerza del viento.
Inspirados en los molinos de viento, científicos han desarrollado un aerogenerador pequeño y pesado, el cual es altamente efectivo para obtener electricidad gracias al viento del exterior. Con este artefacto en casa, podremos olvidarnos de pagar la boleta de luz. Incluso, en caso de tener paneles solares, ambos instrumentos se pueden combinar para un mejor resultado.
Según el medio ‘EcoNews’, se trata de un aerogenerador pequeño y silencioso, para uso urbano, con capacidad para generar entre 300 y 2500 kWh. El mismo recibe el nombre de LIAM F1 UWT y está desarrollado por una empresa escocesa, la cual afirma que gracias a este innovador instrumento se puede obtener un ahorro significativo en el recibo de electricidad.
A diferencia de los aerogeneradores tradicionales que requieren grandes extensiones de terreno, este artefacto aprovecha los vientos débiles y erráticos que soplan cerca del suelo y entre los edificios urbanos. Además, al medir solamente 150 centímetros, tiene palas o aspas pequeñas, beneficiando a la decoración del hogar y siendo inofensivo para pájaros y otras aves.
El aerogenerador hexagonal desarrollado por The Archimedes se caracteriza también por la sinergia con otras fuentes de energía renovables, como las células fotovoltaicas y los sistemas de almacenamiento de energía. En consecuencia, permite reducir el consumo de la red eléctrica, eliminando las emisiones de CO2 y ahorrando dinero.
Incluso, la empresa asegura que este sustituto del panel solar tiene la capacidad de convertir el 88% de la energía eólica en energía aprovechable. Además, su diseño permite moverse según los cambios de dirección del viento, aprovechando al máximo todas las corrientes de aire.