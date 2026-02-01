Adiós a los paneles solares: conoce la nueva tendencia para tener electricidad gratis en tu casa

sustituto del panel solar.jpg Prototipo del LIAM F1 UWT.

A diferencia de los aerogeneradores tradicionales que requieren grandes extensiones de terreno, este artefacto aprovecha los vientos débiles y erráticos que soplan cerca del suelo y entre los edificios urbanos. Además, al medir solamente 150 centímetros, tiene palas o aspas pequeñas, beneficiando a la decoración del hogar y siendo inofensivo para pájaros y otras aves.

El aerogenerador hexagonal desarrollado por The Archimedes se caracteriza también por la sinergia con otras fuentes de energía renovables, como las células fotovoltaicas y los sistemas de almacenamiento de energía. En consecuencia, permite reducir el consumo de la red eléctrica, eliminando las emisiones de CO2 y ahorrando dinero.

paneles solares.jpg Los paneles solares son cosa del pasado.

Incluso, la empresa asegura que este sustituto del panel solar tiene la capacidad de convertir el 88% de la energía eólica en energía aprovechable. Además, su diseño permite moverse según los cambios de dirección del viento, aprovechando al máximo todas las corrientes de aire.