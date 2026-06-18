Adiós a los accidentes en bicicleta: el revolucionario invento que salva tu vida en milisegundos

En el preciso instante en que los sensores registran el peligro, el airbag portátil se infla en tan solo 100 milisegundos, cubriendo de inmediato las zonas vulnerables del cuerpo como la columna, el torso, el cuello y las caderas.

A diferencia de los tradicionales elementos de protección pasiva que deben desecharse por completo tras sufrir un impacto fuerte, este revolucionario invento destaca por ser totalmente reutilizable.

bicicletas, invento

El equipo del que se habla ya está a la venta en Europa, y promete llegar próximamente a Sudamérica. La inversión inicial considerable es de alrededor 1200 euros.

La presión de las ruedas a la hora de andar en bicicleta

Si de seguridad hablamos, hay que decir que la presión de las ruedas de la bici también debe estar en condiciones para evitar posibles accidentes.

La presión de los neumáticos es uno de los factores más determinantes a la hora de andar en bicicleta. Influye directamente en el esfuerzo que haces al pedalear (resistencia a la rodadura), el agarre en las curvas y, sobre todo, en tu comodidad.