Adiós a las clásicas tejas del techo: la tendencia europea que promete imponerse como una opción sostenible

La capacidad de adaptación es el factor diferencial: los investigadores del TNO han logrado que las láminas fotovoltaicas se ajusten a la superficie ondulada de la teja manteniendo un rendimiento muy cercano al obtenido en condiciones ideales de laboratorio (13,8%).

tejas techo hogar Las clásicas tejas de barro o cerámica son cosa del pasado.

Uno de los mayores obstáculos de la energía solar actual es el choque con la disponibilidad de suelo y el rechazo social por el impacto visual de las grandes plantas fotovoltaicas. Al llevar la generación eléctrica directamente a las cubiertas ya existentes, se reduce esta presión territorial.

Este enfoque, conocido como Fotovoltaica Integrada en Edificios (BIPV), es vital para ciudades con alta densidad poblacional y normativas urbanísticas estrictas. Al mantener la forma y función de las tejas clásicas, esta tendencia permite que edificios históricos o barrios con protección patrimonial contribuyan a la red eléctrica sin perder su esencia arquitectónica, por ejemplo.

teja solar de perovskita Teja solar de perovskita. Foto: TNO

Aunque el potencial es enorme, el camino hacia la comercialización masiva aún enfrenta retos. La durabilidad de la perovskita frente a factores ambientales como la humedad, el calor extremo y la radiación ultravioleta es el principal foco de estudio actual, según afirman desde TNO. No obstante, si se consolidan los avances en encapsulación y resistencia, estas nuevas tejas serán furor en el corto plazo.