Adiós a las clásicas heladeritas: la moderna tendencia que las reemplazará este verano

Diseñadas para llevar al hombro o espalda, estas mochilas distribuyen el peso equilibradamente, dejando las manos libres para llevar, por ejemplo, otras cosas en las vacaciones.

Esta tecnología utiliza baterías recargables para mantener el frío o calor de forma automática, eliminando la necesidad de cargar hielo y reduciendo el peso extra.

Además, la tendencia incorpora puertos USB para cargar dispositivos móviles, luces LED internas y, en algunos modelos, paneles solares.

tendencia, verano Este tipo de tendencias incorpora hasta puertos USB.

Al ser duraderas y a menudo fabricadas con materiales modernos, ofrecen una alternativa más ecológica y tecnológica en comparación con las clásicas heladeritas modernas.

Como si todo fuese poco, este tipo de mochilas son compatibles con distintas aplicaciones, que son capaces de monitorear la temperatura interna y avisan sobre el nivel de la batería.

Además de dejar sin uso a las heladeritas, se cree que esta tendencia puede también llevarse puesta a las mochilas tradicionales, que también serán reemplazadas.

Cuánto cuestan estas mochilas en Argentina

En diciembre de 2025, el precio de este tipo de mochilas varía considerablemente en nuestro país, con precios que oscilan entre los $60.000 y $70.000 pesos argentinos.

Para comprar esta tendencia, puedes ingresar a páginas comerciales como Mercado Libre o Stanley, siempre verificando que el término "inteligente" se refiera a todo lo mencionado anteriormente.