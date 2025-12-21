Ni bob ni pixie: el nuevo corte de pelo tendencia que es ideal para aportar volumen a una cabellera fina

Jenna Ortega Jenna Ortega luciendo el corte de cabello kitty cut.

El kitty cut luce especialmente bien cuando se aprovecha la textura natural del cabello, ya sea lacio, con ondas suaves o incluso rizado, las capas ayudan a crear volumen desde las raíces hasta las puntas. Cabe destacar que muchos estilistas recomiendan acompañarlo con un flequillo cortina para suavizar las facciones y añadir un toque juvenil al look.

Este corte beneficia especialmente a quienes tienen cabellos finos o medios, ya que rompe con el típico largo uniforme y da una sensación de mayor densidad. Es versátil para distintos tipos de rostro, desde redondos hasta alargados, ya que las capas se adaptan para estilizar y equilibrar las proporciones.

Por otro lado, el kitty cut es apreciado por su bajo mantenimiento. No requiere retoques constantes ni peinados elaborados. Muchas personas lo lucen con un simple secado al aire o con un poco de producto voluminizador para potenciar el movimiento natural del cabello.

kitty cut

En conclusión, si te encuentras buscando un corte de pelo moderno, con mucho movimiento y que aporte volumen a tu melena super fina, el kitty cut es una opción perfecta para revitalizar tu look sin complicaciones.