3 mascarillas caseras para fortalecer el cabello decolorado y maltratado

Ingredientes

1/2 taza de aloe vera

4 cucharadas de miel pura

Para poder realizar esta mascarilla, comienza colocando todos los ingredientes en un recipiente y mezcla bien hasta que la preparación quede homogénea y sin grumos.

Aplica la mascarilla casera de raíz a puntas, cubriendo a la perfección cada mechón. Recoge tu cabello en un rodete, una colita o cúbrelo con un gorro de baño y deja actuar por unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, enjuaga con abundante agua fría.

Ingredientes mascarillas caseras Algunas mascarillas caseras sirven para hidratar y cuidar el pelo.

MASCARILLA 2

Ingredientes

1/2 palta madura

1/2 banana madura

2 cucharadas de aceite de oliva de almendras

6 gotitas de aceite de argán

Comienza triturando la palta y la banana hasta conseguir un puré sin grumos. Mezcla ambos ingredientes con los aceites esenciales, hasta que todo quede bien integrado.

Aplica la mascarilla sobre todo tu cabello poniendo especial énfasis en las zonas más dañadas. Deja actuar por unos 20 minutos y retira con abundante agua tibia.

Mascarilla pelo

MASCARILLA 3

Ingredientes

1/2 banana

3 cucharadas de aceite de manzana

1/2 tazade yogurt natural

Para hacer esta mascarilla casera, comienza haciendo puré la banana y luego añade el yogurt natural y el aceite. Aplica en todo el pelo, y déjala actuar por unos 15 minutos. Lava perfectamente con agua tibia o fría para intensificar los resultados.