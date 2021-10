La nena había quedado atrapada entre un asiento y el tubo de gas del auto. Fue esta mujer quien dio aviso de la tremenda noticia a Ariel Tillería, el padre de la menor.

Tamara Mercado es quien perdió en ese instante a su hija, a su mamá y a su papá. En las redes sociales, la mujer encontró algo de refugio y fue allí donde volcó sus sentimientos más profundos a una semana de la tragedia.

"Adiós hija, hasta que nos volvamos a juntar y te pueda volver a hacer upita", postea en una carta dedicada a su hija Isabella en Facebook.

tamara mercado facebook.jpg

“Jamás pensé que te iba a tener que despedir mi Reyna. Eras mucho ángel para este mundo, solo dabas amor y todos los que te conocían te amaban. Hasta las kiosqueras que tenías en Ituzaingo y Pontevedra te fueron a despedir. Imaginate el amor que dabas que solo con el hecho de ir a comprar te hacías querer tanto. En serio hija que siempre fuiste especial. Danos fuerza a papi y a mí para poder seguir por ‘bebé hermano’ (como vos lo llamabas)”, agrega conmovida en relación a Bastian, su otro hijo.

"Te vamos amar siempre. Me duele el alma. Es tanto el vacío que me dejaste, hija, que siento que apenas puedo respirar. Quiero irme con vos, pero la risa de ‘bebé hermano’ me da un empujón para intentar seguir sin vos princesa, mi pipina, mi China, mi morocha, mi amor, mi vida, mi todo. Te amo con todo mi ser”, cierra con dolor la mamá.

Apolinario Mercado (58) y Marta Pamies (45) son los otros dos fallecidos de la tragedia del Acceso Oeste.

tragedia acceso oeste.jpg

Para ellos, Tamara también tuvo profundas palabras.

“Me queda que me llevaste a buscar unas cosas que necesitaba antes de salir para este lugar que me los mataron. Aparecí por la ventana con los nenes. ‘Pa, ¿me llevás?’. Te estabas poniendo crema y me dijiste ‘sí, hija’. Tenías un olorcito tan rico. Si sabía lo que iba a pasar después te juro que te hubiera abrazado muy fuerte. Me queda ese olor y ese amor tan puro que me diste siempre”, escribió para su padre.

Y también para su madre: “A pesar de nuestra relación a las patadas siempre fuiste incondicional. Cuando tenía un problema iba a decirte y sabía que salía mi LEONA a defenderme a capa y espada contra el mundo. Atrás de esa coraza de mamá mala eras incondicional. Perdón por no decirte TE AMO porque así era: te amaba muchísimo”.