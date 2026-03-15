Adiós al piso flotante: la tendencia de los años 90 que regresa para imponerse en decoración de interiores

El piso flotante no va más: la tendencia de los 90 que tenés que probar sí o sí

Si bien el piso flotante ha dominado el mercado por décadas debido a su bajo costo y facilidad de instalación, el 2026 marca un regreso triunfal a los materiales nobles. Reemplazar un laminado por madera maciza no es solo una reforma estética: es una declaración de principios sobre la durabilidad y la calidez del hogar.

piso flotante 2 El piso flotante es cosa del pasado.

La principal diferencia radica en el material. Mientras que el piso flotante es, en esencia, una fotografía de madera sobre un tablero de alta densidad, la madera maciza es una pieza única de naturaleza. Esta distinción otorga ventajas que un material sintético simplemente no puede replicar: