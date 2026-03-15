El piso flotante es cosa del pasado, de eso no hay dudas. Quienes tienen este material instalado en sus casas están buscando otras alternativas que sea más funcionales y aporten un plus a la decoración de interiores. Una de las que está en auge y promete ser tendencia este 2026 es una vieja conocida de los años 90 que regresó para quedarse. Descubrí de cuál se trata.
Adiós al piso flotante: la tendencia de los años 90 que regresa para imponerse en decoración de interiores
Si tenés piso flotante en casa, deberás conocer la tendencia en decoración que llega para destronarlo
El piso flotante no va más: la tendencia de los 90 que tenés que probar sí o sí
Si bien el piso flotante ha dominado el mercado por décadas debido a su bajo costo y facilidad de instalación, el 2026 marca un regreso triunfal a los materiales nobles. Reemplazar un laminado por madera maciza no es solo una reforma estética: es una declaración de principios sobre la durabilidad y la calidez del hogar.
La principal diferencia radica en el material. Mientras que el piso flotante es, en esencia, una fotografía de madera sobre un tablero de alta densidad, la madera maciza es una pieza única de naturaleza. Esta distinción otorga ventajas que un material sintético simplemente no puede replicar:
- Longevidad extrema: un piso flotante tiene una vida útil limitada, ya que una vez que la capa superior se desgasta, debe reemplazarse. En cambio, la madera maciza puede ser pulida, lijada y hasta incluso plastificada múltiples veces, permitiendo que luzca como nueva durante más de 50 años.
- Acústica y confort térmico: la densidad de la madera real actúa como un aislante natural. En regiones con amplitudes térmicas marcadas, la madera maciza ayuda a mantener la calidez en invierno.
- Valor de propiedad: en el mercado inmobiliario, un suelo de madera genuina es considerado un activo de lujo que incrementa significativamente el precio de alquiler o venta de una vivienda.
Si bien la sustitución de madera maciza por piso flotante requiere una inversión inicial mayor y una instalación más compleja que el sistema click, vale la pena hacer el esfuerzo monetario por todas las ventajas que ofrece esta tendencia en decoración.