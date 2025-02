Adiós al mal olor de inodoro usando solo crema de afeitar

El objetivo de todo aquel que es dueño de una casa y que es una persona a la cual le interesa tenerla limpia y ordenada, probablemente sea el de que todo huela con un aroma más que rico. Uno de los espacios de la casa que suele dar más batalla a la hora de buscar conseguir esto, es el baño, el cual por obvias razones suele ser un sitio muy difícil de aromatizar como realmente queremos.

Existen decenas de productos de limpieza que prometen dejar nuestro baño completamente desinfectado y con un aroma único, pero no solo no lo cumplen como dicen sus publicidades, sino que también resultan bastante caros. Para nuestra suerte existe un truco casero que nos ayudará a resolver esta situación en cuestión de minutos y utilizando tan solo un ingrediente, que si no tienes en casa, no costará tanto.

crema de afeitar 1.webp

Quién diría que un poco de crema de afeitar sobre los contorno del inodoro puede lograr que no quede feo aroma en el baño. Este truco casero tan solo va a necesitar de este elemento de higiene masculina para obtener resultados verdaderamente sorprendentes en lo que es la limpieza de este punto clave del baño de casa, y esto se debe a los fuertes aromas del producto y lo denso de la espuma que retiene las partículas de mal olor.

Llevar a cabo este truco casero es tan fácil que hasta un niño puede hacerlo, y es que únicamente deberemos poner crema de afeitar por todo el contorno del inodoro, es decir la parte que está el contacto con el piso. Con un trapeador pasaremos sobre el resto del cuerpo del elemento del baño y posteriormente limpiaremos usando un poco de agua.