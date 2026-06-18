Si sos un persona que está intentando comer saludable, uno de los cambios de hábitos que tenés que implementar pasará por destituir la comida frita de tu alimentación. En el caso de las papas fritas, uno de los platos más populares en todo el mundo, resulta difícil conseguir un sustituto. Sin embargo, utilizando una freidora de aire podrás conseguir un resultado sorprendente, delicioso y lleno de sabor sin acudir al aceite.
Adiós al aceite: cómo cocinar papas fritas en una freidora de aire para que queden crocantes por fuera y suaves por dentro
En 14 minutos, y sin gastar aceite, podrás tener unas papas fritas crujientes cocinadas en la freidora de aire
Cómo cocinar papas fritas en una freidora de aire y sin aceite
Lógicamente, si cocinamos papas fritas sin aceite, dejarán de ser fritas y pasarán a ser papas a la freidora de aire. Más allá de este cambio, con la receta que conocerás a continuación, conseguirás un plato de pocas calorías, ideal para lograr una guarnición perfecta que acompañe a tus milanesas o que sea la protagonista predilecta en cualquier picada.
En mi caso puntual, el paso a paso que hago en casa no es nada fuera de lo común y después de unos pocos minutos consigo unas papas crocantes por fuera y suaves por dentro sin necesidad de acudir al aceite (he visto en varios tutoriales en TikTok e Instagram que suelen rociar un poco de este producto graso en la bandeja y por sobre las papas).
El primer paso consiste en buscar papas de tamaño mediano o grande, para que los bastones queden largos y se puedan untar en humus u otros condimentos. Proceder a lavar las papas y, en caso que lo prefieras, pelarlas (yo las dejo con cáscaras, al tradicional estilo rústico).
Después, cortar las papas en bastón y secarlas un poco con la ayuda de servilletas de papel o un repasador. A continuación, volcarlas en un bowl o recipiente y condimentar a gusto (recomendado: sal, pimienta, orégano y pimentón).
Hecho esto, será momento de prender la freidora de aire y precalentarla a una temperatura cercana a los 180 grados, por tres minutos. Transcurrido el tiempo, colocar las papas en la bandeja y programar el electrodoméstico a 200 grados por 7 minutos. Cuando finalice, remover las papas y poner a freír, nuevamente por 7 minutos a 200 grados.
De esta forma, tendrás unas papas fritas pero hechas en una freidora de aire, sin necesidad de colocarle aceite.