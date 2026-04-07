Adiestramiento canino: el sencillo truco que hará que tu perro no sufra la pirotecnia

Preparación: coloca el premio dentro del globo antes de inflarlo. El juego: deja que tu perro juegue con el globo. En algún momento, por la fricción o el juego, el globo explotará. La recompensa inmediata: al reventarse, el sonido fuerte (el "estallido") será seguido instantáneamente por la aparición del premio. La asociación: con la repetición, el cerebro del animal dejará de procesar el ruido como una amenaza y empezará a verlo como el heraldo de algo positivo.

pirotecnia, perro Los expertos recomiendan empezar con este truco semanas antes.

Los expertos recomiendan empezar semanas antes, permitiendo que el perro se desensibilice gradualmente. Complementar este truco con sonidos de pirotecnia a bajo volumen en el televisor mientras el animal come o juega ayudará a reforzar todo lo dicho.

Aplicar estos pequeños cambios en la rutina de tu perro no solo le dará tranquilidad a él, sino también a toda la familia. Si tu perro presenta inconvenientes, será mejor que recurras a un adiestrador profesional o a un veterinario especialista.

¿Por qué sufren tanto los perros con los estallidos?

Antes de aplicar cualquier técnica de adiestramiento, es vital entender que el oído canino es hasta cuatro veces más sensible que el nuestro. Lo que para una persona es un estruendo lejano, para un perro es una explosión que retumba en todo su cuerpo.

Esto activa su instinto de supervivencia, generándole un estrés que no puede controlar por sí solo. Por eso, es importante tratar de evitar exponerlo a estas situaciones.