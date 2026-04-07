El estallido de los fuegos artificiales genera en muchos animales cuadros de ansiedad grave, taquicardia e intentos de escape que pueden terminar en accidentes. Sin embargo, existe una técnica de adiestramiento sumamente efectiva y económica con la que puedes cambiar la realidad.
Adiestramiento canino: el sencillo truco que hará que tu perro no sufra la pirotecnia
Con este sencillo truco de adiestramiento, tu perro no le tendrá miedo a la pirotecnia. Todos los detalles, en la nota
El reconocido experto Alan Peiró ha compartido un truco infalible que utiliza elementos cotidianos para transformar el miedo en una experiencia positiva. La clave para lograrlo es cambiar la percepción que el perro tiene sobre este ruido.
Solo necesitas un globo: el truco que cambia la percepción de tu perro
La técnica propuesta por Peiró se basa en el "condicionamiento clásico". El truco consiste en utilizar globos de colores y los premios favoritos de tu mascota (trozos de pollo, snacks o alimento balanceado). Lo que tienes que hacer es lo que se enumera a continuación:
- Preparación: coloca el premio dentro del globo antes de inflarlo.
- El juego: deja que tu perro juegue con el globo. En algún momento, por la fricción o el juego, el globo explotará.
- La recompensa inmediata: al reventarse, el sonido fuerte (el "estallido") será seguido instantáneamente por la aparición del premio.
- La asociación: con la repetición, el cerebro del animal dejará de procesar el ruido como una amenaza y empezará a verlo como el heraldo de algo positivo.
Los expertos recomiendan empezar semanas antes, permitiendo que el perro se desensibilice gradualmente. Complementar este truco con sonidos de pirotecnia a bajo volumen en el televisor mientras el animal come o juega ayudará a reforzar todo lo dicho.
Aplicar estos pequeños cambios en la rutina de tu perro no solo le dará tranquilidad a él, sino también a toda la familia. Si tu perro presenta inconvenientes, será mejor que recurras a un adiestrador profesional o a un veterinario especialista.
¿Por qué sufren tanto los perros con los estallidos?
Antes de aplicar cualquier técnica de adiestramiento, es vital entender que el oído canino es hasta cuatro veces más sensible que el nuestro. Lo que para una persona es un estruendo lejano, para un perro es una explosión que retumba en todo su cuerpo.
Esto activa su instinto de supervivencia, generándole un estrés que no puede controlar por sí solo. Por eso, es importante tratar de evitar exponerlo a estas situaciones.