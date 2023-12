ADEPA reconoció a periodistas dedicados a la cobertura de temas vinculados a la actividad judicial.

Se entregaron los Premios ADEPA al Periodismo 2023 La edición 2023 del Premio ADEPA se realizó en el Salón Presidencial del Palacio de Tribunales de Buenos Aires.

El máximo galardón fue otorgado por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, a Analía Doña, periodista de Diario Uno, por su artículo Las ocho mujeres que tienen en sus manos la suerte de un peligroso capo narco.

Seguidamente, junto al ministro Juan Carlos Maqueda, se entregó el segundo premio a Constanza Bengochea, de La Nación, por su nota “El señor Divorcio... y señora”. La historia de amor que nació como un delito, llegó a la Corte y cambió una ley de 100 años.

Por último los integrantes del máximo tribunal dieron el diploma de mención especial a Jesús Allende, de La Nación, por su trabajo El argentino que creó un algoritmo que podría revolucionar la Justicia penal.

Junto a Rosenkrantz y Maqueda, encabezó el acto el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Martín Etchevers. Participaron también el titular de la Comisión de Premios de ADEPA, José Claudio Escribano; el integrante del jurado Juan Carlos Cassagne; el director de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema, Ariel Neuman; el asesor legal de ADEPA, Carlos Laplacette; y su director ejecutivo, Andrés D´Alessandro.

El jurado se completó con el Dr. Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de la Nación; Joaquín Morales Solá, por la Academia Nacional de Periodismo; Daniel Sabsay, por ADEPA; y Jorge Vanossi, por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

Antes de la entrega del premio y los diplomas a los ganadores, Etchevers agradeció el apoyo de la Corte Suprema y a sus autoridades por la continuidad del reconocimiento a los periodistas que cubren temas judiciales. “Nos sentimos honrados por compartir este acto con el máximo tribunal de justicia de la Nación”, señaló.

“No podemos soslayar los intentos de deslegitimar la función judicial en general y el rol de esta Corte en particular. Una campaña persistente de estigmatización pública -como la que vivieron muchos medios y periodistas durante años- o un juicio político colectivo y en bloque a todos los miembros del máximo tribunal, uno de cuyos argumentos principales es el contenido de sus sentencias, echan sombras sobre principios constitucionales pacíficamente arraigados”, dijo en el acto el presidente de ADEPA.

“Como han sostenido respetadas voces académicas y organizaciones especializadas de la sociedad civil, dicho juicio genera serias objeciones en términos de motivación, de validez constitucional y del cumplimiento del debido proceso, erosionando la propia credibilidad de un instrumento de tanta gravedad institucional”, agregó Etchevers.

El presidente de ADEPA también reflexionó sobre el ejercicio profesional de la prensa en su interacción con los tres poderes del Estado. “Parte de nuestra función es conocer el trabajo de cada uno, transmitirlo a la ciudadanía, investigarlo, ponerlo de relieve y por qué no cuestionarlo, a partir de la legítima mirada de cada medio de comunicación. Eso también es parte de los chequeos y de los balances republicanos. Y de ellos, es el Judicial el que probablemente mayor traducción requiera para llegar a la opinión pública, aquel cuya propia exigencia técnica exige un mayor esfuerzo y conocimiento para su comprensión, el que por sus tiempos y normas procesales a veces no puede satisfacer las urgencias y demandas de la inmediatez digital”, reflexionó Etchevers.

Por su parte, el vicepresidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, dijo que la libertad de expresión es la libertad pivotal en un sistema democrático. “No hay libertad de expresión si no hay medios, y no hay medios si no hay periodistas. Por lo tanto, conceder un premio al periodismo es una acción de la Corte Suprema que tiene un gran contenido expresivo. Valoramos a los periodistas porque valoramos a los medios y valoramos la libertad de expresión”, señaló.

En su mensaje, el doctor Rosenkrantz también resaltó la continuidad del premio coauspiciado entre ADEPA y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Argentina es un país sin tradiciones. Nada dura mucho. Que un premio entre dos instituciones continúe desde hace 16 años es un síntoma de su importancia. Por eso celebro su continuidad. Espero que dure otros 160 años más, y que haya muchos periodistas interesados en los temas judiciales. Para la Corte y para el Poder Judicial es una manera de hacerse conocer, por lo tanto, un instrumento útil que no manejamos nosotros, pero que nos ennoblece”, agregó.