Además de sujetar los papeles, qué otros usos le puedes dar a los ganchos o pinzas de librería

Otro uso muy sencillo es usar los ganchos para sujetar los cables y mantenerlos ordenados en tu bolso, mochila o en un cajón.

Embed - 100

Teléfonos

Si introduces un gancho pequeño (la parte de metal) en un gancho más grande, puedes obtener un hermoso sujeta teléfono para tener en el escritorio o en cualquier superficie plana.

Protector de cepillos y maquinitas

Si tienes que hacer un viaje y necesitas llevar cepillo de dientes o una maquinita de afeitar, puedes proteger las cerdas del cepillo o las cuchillas de la afeitadora con estos ganchos.

Lana

Si eres una persona que ama tejer, y detesta que la lana se enrede, te aconsejamos colocar uno de estos ganchos en un bol o recipiente y pasar la lana por los agujeros de metal.

Ropa

Si tienes que colgar un pantalón o una falda de una percha, te aconsejamos usar dos ganchos para sujetar la prenda y que no se caigan o resbalen.

Cerrar bolsas de alimentos

Estos ganchos pueden ayudar a conservar alimentos que están en bolsas como fideos, arroz, papas fritas, cereales, pan, etc.

Binder clips Los Binder clips sirven para sujetar objetos pesados.

Pasta de dientes

Si te queda poca pasta de dientes, puedes ayudarte con un gancho para arrastrar lo que queda de producto y que el mismo salga por la apertura o agujero del pomo.

Papeles

Si tienes que colgar un cartel o un calendario de la pared y el mismo no tiene agujeros o lugar de dónde sujetarlo, puedes ayudarte con un gancho de librería.