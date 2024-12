Aconcagua: Walter Álvarez buscará ser el primer ciego mendocino en hacer cumbre

Walter perdió la vista a los 19 años en un accidente durante su viaje de egresados. El deporte es el motor de su vida y un espacio para superar metas personales. Lejos de rendirse, poco tiempo después del suceso que marcó su vida, comenzó a entrenar con un grupo de General Alvear. Desde entonces, ha corrido maratones, triatlones y ha logrado varios ascensos en distintas partes del país.

"El primer libro que leí en braille era de un ciego que subió el Everest. Buscando información sobre el Aconcagua, me encontré con que otros ciegos de Europa y Norteamérica lo han ascendido. Entonces, ¿por qué no lo haría yo, que lo tengo tan cerca?", contó Álvarez, quien busca dejar un mensaje para otras personas: "la discapacidad no es un límite, sino un desafío de superación".