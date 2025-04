Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón podrán encontrar la letra O en la imagen

Para detectarla, es recomendable observar con calma, haciendo un barrido visual ordenado o bien alejarse ligeramente de la pantalla para apreciar el conjunto desde otra perspectiva. La paciencia y la concentración son fundamentales para tener éxito en este acertijo visual.

Acertijo visual (1).jpg

Resultado de este acertijo visual

Si lograste encontrar la letra O en este acertijo visual antes de que pasaran los 15 segundos, enhorabuena, tenés una agudeza visual notable y una excelente capacidad de enfoque. Si no lograste resolver el reto esta vez, no te preocupes, con práctica, tu habilidad para resolver este tipo de desafíos mejorará notablemente. Si aún no diste con ella, te contamos donde está:

Acertijo visual (2).jpg

Beneficios de los acertijos visuales

Este tipo de juegos no solo entretienen, sino que también ofrecen beneficios concretos para el cerebro y el bienestar mental: