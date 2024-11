Resolver.jpg

Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón podrán encontrar el fotógrafo escondido

Para llevar a cabo este emocionante acertijo visual solo necesitas encontrar al fotógrafo que se ha escondido en un rincón oculto del espeso bosque. La tarea no es sencilla, ya que el fotógrafo se camufla perfectamente con el entorno, desafiando tu agudeza visual y tu capacidad para identificar detalles sutiles.

Tienes solo diez segundos para lograrlo, así que es crucial que mantengas tus sentidos, alerta y observes con detenimiento cada rincón del paisaje. El tiempo para este acertijo visual comienza ahora, ¡así que prepárate y pon a prueba tus habilidades antes de que se acabe el conteo!

Acertijo visual.jpg

Encuentra al fotógrafo: solución del acertijo visual

Si no has logrado encontrar al fotógrafo en este acertijo visual, no te preocupes, aquí tienes la solución, el fotógrafo está oculto detrás de un árbol, en la parte superior izquierda del dibujo. Si miras cuidadosamente, lo verás justo debajo de un grupo de pájaros que están volando en el cielo.