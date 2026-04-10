Abril rompe el equilibrio: del calor al frío extremo en cuestión de horas en Argentina por esta razón

El 1 de abril de 2026, el Observatorio Central de Buenos Aires registró una temperatura mínima de 24,1 °C, un valor excepcional para la época que superó el récord previo de 28,3 °C de 2004, configurando así la noche más cálida para un mes de abril desde 1906. El dato vuelve a poner en foco la persistencia de condiciones térmicas inusualmente elevadas incluso en pleno otoño.

Cambio de temperatura (1)

Un abril intenso por el cambio climático

La explicación está en la dinámica atmosférica propia de la región. Durante el mes de abril, todavía persisten ingresos de aire cálido desde el norte del país y zonas tropicales, mientras comienzan a avanzar con mayor frecuencia frentes fríos desde el sur. Este “choque” de masas de aire genera cambios bruscos en cortos períodos.

Según informes de la Organización Meteorológica Mundial, este tipo de variabilidad en abril no es inusual, aunque puede verse amplificada por el calentamiento global, que tiende a intensificar los extremos térmicos. Desde una mirada más científica, este comportamiento se explica por el desplazamiento estacional del sistema de circulación atmosférica en el hemisferio sur.

En abril, la corriente en chorro, una banda de vientos intensos en altura, comienza a fortalecerse y a moverse hacia el norte, facilitando el avance de frentes fríos. Al mismo tiempo, la superficie terrestre aún conserva calor acumulado del verano, lo que favorece la persistencia de aire cálido en capas bajas. Esta superposición de condiciones genera una atmósfera más inestable, con mayor capacidad para producir cambios térmicos abruptos en lapsos breves.