Abren una cueva que estuvo sellada durante un millón de años, y el descubrimiento los deja perplejos

El análisis de los sedimentos arrojó sorpresas evolutivas sobre los antiguos habitantes de la zona. Varias especies de ranas nativas del género Leiopelma aparecieron en el lugar de los hechos. Los científicos comprobaron que estos sapos morfológicamente idénticos a los actuales no sufrieron alteraciones físicas notables a lo largo de un millón de años

El descubrimiento incluyó los fósiles de un pariente lejano del kakapo.

enteros.

Evolución

Las aves mostraron un panorama opuesto al de los anfibios con transformaciones drásticas. El equipo identificó doce tipos de aves mediante el estudio de veintiún huesos recuperados del suelo. Más de la mitad de estos animales desapareció del registro fósil posterior, lo que demostró una sustitución de especies previa a la llegada del ser humano.

Entre los hallazgos destacaron los restos de una nueva especie emparentada con el kakapo, un loro pesado que carece de la capacidad de volar. Dicho animal extinto poseía extremidades inferiores distintas, lo que sugiere una menor habilidad para escalar los árboles.

Los investigadores llamaron a este ejemplar Strigops insulaborealis tras constatar marcas de mordeduras de insectos en sus alas fosilizadas.

Las erupciones volcánicas destructivas y los ciclos climáticos extremos explicaron estas extinciones masivas del pasado lejano. La acumulación de metros de material piroclástico destruyó los bosques densos y fragmentó las poblaciones de aves terrestres vulnerables.