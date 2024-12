A qué hora llegará la nieve a Nueva York esta Navidad.

Tres estados disfrutaron de un solsticio de invierno nevado este año, pero los ciudadanos anhelan pasar una Navidad blanca. Las temperaturas frías actuales crean las condiciones perfectas para que haya nieve, sin embargo la ciudad deberá cruzar los dedos para que el próximo año caiga nieve navideña.

tiempo nueva york.jpg Previsión hora a hora.

Hace 15 años que no ocurre este fenómeno meteorológico para Navidad en la ciudad y este año no será diferente. Si bien cayó una capa fina de nieve recientemente, no fue suficiente para crear una escena blanca para las fiestas.