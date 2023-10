A los panaderos les cuesta conseguir insumos: "No nos venden y nos dicen que el lunes aumenta el precio"

Di Betta, aseguró que cerrar hasta que pasen las elecciones no es opción en su rubro, pero resaltó que el momento que están viviendo los panaderos es muy complicado.

Panaderia.jpg Según destacó Di Betta, el rubro de los panaderos no puede cerrar hasta que pasen las elecciones, porque el pan es un alimento básico

Restringen la venta de bolsas de harina

Lo que contó Di Betta, es similar a lo que les sucede a otros comerciantes: no hay precios de referencia de los insumos y como no se sabe si se va a poder reponer, muchos dueños de negocios deciden directamente no abrir, al menos hasta después de las elecciones.

En el caso de las panaderías, tal y como lo explicó Di Betta, esto es muy difícil de hacer.

Cristian Di Betta dio un ejemplo concreto de la incertidumbre por los cambios en los precios.

"El martes posterior al feriado largo el precio de la bolsa de harina era de $5.800 cuando abrimos la panadería, pero al mediodía, era de $6.500. Es decir, aumentó $700 durante la mañana".

Por este motivo, también se recortan las entregas. "Pedís 20 cajas de algún producto y te mandan 10 o 5, con este panorama estamos haciendo lo que podemos".

Qué pasa con la harina subsidiada

Otro problema es que, si bien el pan está incluido en el programa Precios Cuidados (el precio es de $715 el kilo) no está llegando la harina subsidiada para poder elaborarlo.

Entonces, se vende el pan común, cuyo valor es de $940 . Mientras que la docena de tortitas cuesta $1.400 pesos y la docena de facturas comunes, $2.400. Se entiende que estos son precios generales y que cada panadería va poniendo precios en torno de esta referencia.

