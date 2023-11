El vicerrector de la UNCuyo repudió las mensajes violentos y anunció que denunciarán en la Justicia Federal

pintadas edit 2.jpg

El repudio de la UNCuyo ante las pintadas violentas

El vicerrector aseguró que "lo que ocurrió hoy supera todo límite porque han sido amenazas" y continuó "nosotros estamos muy preocupados, consternados, dolidos y sorprendidos de lo que encotramos esta mañana, si bien sabemos que estamos ante una campaña electoral caliente, lo de hoy pasa a otro nivel porque han sido amenazas"

Según los dichos de Fidel, los escritos violentos y amenazantes no solo aparecieron en las paredes de Ciencias Políticas, sino en otros espacios comunes de la UNCuyo.

La UNCuyo va a denunciar el hecho en la Justicia Federal

En cuanto a la denuncia judicial que se debe realizar, el vicerrector anunció que "hemos instruido a nuestro equipo jurídico para presentar la denuncia en la Justicia Federal". En este sentido, aseguró que van a presentar todas las pruebas que sean necesarias para dar con los autores de las amenazas.

"Nosotros contamos con un sistema de cámaras de seguridad, yo no he visto las cámaras, pero vamos a aportar toda información que tengamos a la investigación".

En cuanto al esclarecimiento del hecho, Fidel manifestó que "de ninguna manera vamos a permitir que esto quede en la nada".

Fidel llamó a valorar los 40 años de democracia

El vice rector destacó que, desde lo institucional, la UNCuyo repudia el hecho. "Somos una universidad plural, parte de un sistema democrático que tiene que hacer del pluralismo su forma de vida, esto tiene que ver con el respeto, el diálogo y la convivencia", y agregó "Hacemos un llamamiento a la sociedad argentina a no podemos aceptar el odio y la violencia como formas de vida",

Fidel destacó que "A los 40 años de democracia los tenemos que valorar. El lunes los problemas van a ser los mismos y los argentinos los tenemos que solucionar todos juntos".

Una "campaña caliente" que llegó a la UNCuyo

Según manifestó el vice rector, La universidad no ha estado ajena a lo que pasa en las redes y en los medios durante esta última etapa de la campaña. "Ha habido todo tipo de expresiones a favor o en contra de un candidato, pero sin exceder límites, lo de hoy sí ha sido una forma de pasar esos límites a un terreno de la violencia, intimidación y amenaza"

Esta "previa al balotaje" se vivió de forma intensa en la UNCuyo y Fidel así lo manifestó.

"Ha habido una serie de hechos, que forman parte de una campaña caliente, intercambio de opiniones, eso sí lo aceptamos. Pero lo de hoy es autoritarismo, violencia y odio. No queremos esto para la Universidad, ni para Mendoza ni para Argentina".

También manifestó que en los días anteriores si ha habido pegatinas y expresiones de ambos lados, pero que esto no les resultó un problema porque es parte del juego democrático.

El comunicado en defensa de la Educación Pública

Este miércoles el Consejo Interuniversitario Nacional se manifestó a favor de la Educación Pública, describiendo todos los aportes que la Universidad Pública le ha dado a la sociedad.

"En los laboratorios, las bibliotecas y los talleres de las universidades se generan la ciencia, la tecnología y el arte para desarrollar áreas estratégicas del país", manifiesta el texto.

En cuanto a la preponderancia de la Universidad Pública en el proyecto de vida de los jóvenes, el comunicado detalla que en los últimos 40 años, desde el retorno de la democracia a la Argentina, el sistema universitario se expandió como nunca: hay una o más universidades en todas las provincias. De los 300.000 estudiantes universitarios en 1983 se pasó a más de 2.000.000 en 2023.

En el remate del documento, el consejo se manifiesta en contra de los "vouchers" educativos

"Es con más becas y no con «vouchers». Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente",

y también, en favor de la presencia del Estado en la Educación Pública.

"Es con más Estado, eficiente y bien gestionado, y no es por nosotras y nosotros, es por las generaciones que vienen, para que tengan las mismas oportunidades que tuvimos gracias a una política de Estado que las y los universitarias y universitarios proponemos sostener".

Al respecto de este documento, Fidel agregó que "El Consejo Interuniversitario se expresó a favor de la educación pública, La universidad pública le ha dado mucho a la Argentina: movilidad social, crecimiento, investigación, muchos de esos beneficios mejora de la vida cotidiana, lo que hace la uni pública en materia de extensión"

Argumentó que la UNCuyo se posiciona en defensa de la Universidad Pública. "Adherimos. Después cada uno hará lo que le parezca mejor, sabemos los valores de la Universidad Pública y por eso los expresamos".