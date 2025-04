A 21 metros bajo tierra: un estudio revela que estos seres podría purificar toda el agua del planeta

En este sentido, un estudio reciente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha revelado una posible solución natural y sorprendente, protagonizada por unos diminutos organismos capaces de transformar la forma en que cuidamos el agua del planeta Tierra.

Tierra organismos.jpg

A 21 metros bajo tierra: un estudio revela que seres desconocidos podría purificar toda el agua del planeta

Según National Geographic, el reciente estudio reveló la existencia de microbios previamente desconocidos que habitan a grandes profundidades bajo la superficie del planeta Tierra y que desempeñan un papel clave en la purificación natural del agua subterránea.