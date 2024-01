4 plantas ideales para armar y decorar los canteros de tu hogar según expertos de la jardinería

En este sentido, no hay excusas para no tener plantas en casa que alegren nuestros días y espacios con sus colores. Por eso, si quieres armar distintos canteros en el jardín, pero piensas que no podrás mantenerlas porque tienes poco tiempo o estás más fuera del hogar que adentro, no te preocupes.

Si este es tu caso, es importante que sepas que existen plantas ideales para decorar el exterior y que necesitan de muy pocos cuidados, ya que soportan sequías, climas extremos y tienen poco mantenimiento.