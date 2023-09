4 formas de combinar tus jeans anchos en primavera-verano 2023.

Las prendas más trendy (en tendencia) van perfectas con los jeans anchos, porque este must have es tan versátil que se puede combinar con lo que más te guste. El denim no pasa de moda y este tipo seguirá siendo tendencia en primavera-verano 2023. Ya lo vemos en las pasarelas, en el street style y en los perfiles de las famosas e influencer como Zaira Nara.

