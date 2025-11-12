3 recomendaciones para comprar en Shein adornos de Navidad y no caer en estafas

El primer dato a tener en cuenta es la cantidad de piezas a comprar. Puede ocurrir que ingreses a un producto por su bajo precio, por ejemplo $12 pesos argentinos por 20 adornos, y luego al seleccionar más piezas ese valor aumenta. Es importante revisar bien la cantidad de objetos y el precio antes de ingresar los mismos al carrito.

Shein A medida que pides más productos, más caro es el precio.

Otro error que cometen muchas personas es no revisar el tamaño de los objetos, sobre todo cuando se trata de un elemento de decoración como un jarrón, un cuadro, etc. En casi todas las descripciones de los productos te especifican no solo el tamaño, sino que también te dicen de qué material es el mismo. Es importante leer bien y con atención la explicación del objeto.

Finalmente te aconsejamos seguir un consejo que Shein siempre le brinda a sus compradores: no comprar más de 3 productos iguales, ya que esto no solo generará problemas o retrasos con el envío, sino que también puede ocurrir que el paquete quede retenido en la aduana.

Shein No se aconseja comprar más de 3 productos iguales en Shein.

Si quieres comparar muchas pelotitas o adornos de Navidad, procura buscar en la plataforma aquellos que sean de diferentes tiendas, colores o incluso formas.