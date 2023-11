Arbol de jade (4).jpg Árbol de Jade.

3 errores que estás cometiendo con tu árbol de Jade

Exceso o insuficiente riego

Uno de los principales errores que las personas cometen al cuidar de su árbol de Jade es la falta o el exceso de riego. Esta planta requiere de un riego moderado. Si le agregas mucha agua a diario solo conseguirás que la misma se pudra, e incluso las hojas se volverán amarillas.

Si dejas de regar esta planta, o si lo haces de vez en cuando, la misma se secará y se marchitará.

Mal drenaje

El drenaje es lo que garantiza que no se estanque el agua que la planta no necesita, evitando que se dañen las raíces. El árbol de Jade necesita un sustrato muy bien drenado y aireado, así no retendrá más agua de lo necesario.

arbol de jade donde bicarlo.webp Árbol de Jade.

Temperaturas elevadas

Otro de los errores que llevan a la pérdida del árbol de Jade es que la planta esté ubicada en un lugar o ambiente de temperatura elevada. La temperatura ideal y/o óptima de esta planta va entre los 13 y los 24 grados. Esto se debe a que las heladas pueden ser mortales para la planta, así como las temperaturas muy altas pueden quemarla.

Una señal de que tu árbol de Jade está sufriendo las consecuencias de las altas temperaturas es que las hojas comienzan a caerse o adquieren una consistencia gomosa.