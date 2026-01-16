2025 fue el año más cálido en 176 años: OMM alerta sobre crisis climática

Luego de todo un año con temperaturas elevadas, la Organización Meteorológica anunció que este 2025 fue uno de los años más calurosos en mucho tiempo debido a condiciones de crisis climáticas. A continuación te contaremos todos los detalles sobre este fenómeno y cómo debes cuidarte.
Alerta por temperaturas elevadas
La temperatura media mundial en superficie rebasó en 1,44 °C (con un margen de incertidumbre de ±0,13 °C) el promedio del período 1850-1900, según el análisis consolidado de ocho conjuntos de datos efectuado por la OMM. En dos de esos conjuntos 2025 es el segundo año más cálido de los 176 años contabilizados, y en los otros seis es el tercer año más cálido del registro.
Según un estudio publicado en Advances in Atmospheric Sciences, las temperaturas oceánicas también registraron valores excepcionalmente elevados en 2025, una prueba de la acumulación de calor a largo plazo en el sistema climático.
El océano absorbe cerca del 90 % del exceso de calor debido al calentamiento global, por lo que el contenido calorífico de los océanos es un indicador fundamental del cambio climático.
Según el estudio dirigido por Lijing Cheng, del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, entre 2024 y 2025 el calor acumulado en los primeros 2 000 metros del océano a escala mundial aumentó en ∼23 ± 8 zettajulios respecto al valor de 2024. Esa cifra equivale a multiplicar por cerca de 200 la cantidad de electricidad generada en todo el mundo en 2024.
Medidas de protección
El gobierno comparte las medidas de protección que se deben tomar para cuidarse frente a la llegada de altas temperaturas al país.
Frente a una ola de calor el Ministerio de Salud de la Nación emite las siguientes recomendaciones dirigidas a toda la población y, en especial, a los grupos de riesgo:
- Hidratarse, sin esperar a sentir sed, con más frecuencia que lo habitual.
- En caso de estar amamantando, hacerlo más seguido.
- No realizar actividad física intensa.
- Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.
- Solicitar atención médica en caso de tener alguno de estos síntomas: temperatura corporal mayor a 39°C, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, piel muy seca, dolor de estómago y de cabeza.