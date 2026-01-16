2025 fue el año más cálido en 176 años: OMM alerta sobre crisis climática

temperaturas elevadas

El océano absorbe cerca del 90 % del exceso de calor debido al calentamiento global, por lo que el contenido calorífico de los océanos es un indicador fundamental del cambio climático.

Según el estudio dirigido por Lijing Cheng, del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, entre 2024 y 2025 el calor acumulado en los primeros 2 000 metros del océano a escala mundial aumentó en ∼23 ± 8 zettajulios respecto al valor de 2024. Esa cifra equivale a multiplicar por cerca de 200 la cantidad de electricidad generada en todo el mundo en 2024.

Medidas de protección

El gobierno comparte las medidas de protección que se deben tomar para cuidarse frente a la llegada de altas temperaturas al país.

calor y transpiración

Frente a una ola de calor el Ministerio de Salud de la Nación emite las siguientes recomendaciones dirigidas a toda la población y, en especial, a los grupos de riesgo: