Qué significa y para qué sirven los pelos de los neumáticos del auto

Los moldes tienen pequeños orificios de ventilación para liberar el aire atrapado y evitar la formación de burbujas en el interior del caucho. El exceso de caucho que sale por estos orificios es lo que crea estos filamentos visibles. Con el tiempo y el uso del neumático, estos "pelos" se caen de manera natural.

Neumatico.jpg

Cuál es la función que cumplen estos "pelos" en los neumáticos

A pesar de lo que se cree, estos "pelos" no cumplen ninguna función específica en el rendimiento o la seguridad del neumático. Sin embargo, existen algunos mitos comunes sobre ellos, como:

Mejorar la tracción en carreteras mojadas

Reducir el ruido al rodar

Indicar si un neumático es nuevo o usado. Algunos neumáticos usados aún pueden conservar estos filamentos

Los “pelos” no afectan la calidad del neumático ni su funcionamiento. Su presencia es únicamente un subproducto del proceso de fabricación. No es necesario retirar los "pelos" de los neumáticos, ya que se desprenden solos con el uso. Algunas personas los eliminan por razones estéticas, pero no hay ningún beneficio práctico en hacerlo. Si decides cortarlos, evita dañar las zonas importantes de la llanta, como los hombros o los laterales.