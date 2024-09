Pronóstico del tiempo en Mendoza: en la previa de la primavera, las temperaturas irán en ascenso

Para este domingo se anticipa tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Buen tiempo en cordillera. Mínimas: Oasis norte - este: El Marcado, Santa Rosa y Los Campamentos: 0.5 a 2 C, Junin: 4 C. Valle de Uco: Tunuyán, Vista Flores y Tres Esquinas: -2 a -1 C, Agua Amarga y El Peral: 1 a 3 C. San Rafael: -2 C a 0 C; G. Alvear: -1.5 C a +0.5 C. La máxima será de 25° y la mínima de 7°.

Para el lunes, se espera un día algo nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Estable en cordillera.