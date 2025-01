Ya está disponible la segunda temporada de la serie dirigida por Ben Stiller y promete ser la mejor del 2025

serie..png

De qué trata Severance, la serie más prometedora del 2025

La serie Severance es una producción estadounidense escrita por Dan Erickson y protagonizada por Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Christopher Walken y Tramell Tillman. Su director Ben Stiller, famoso por interpretar grandes personajes de series y películas, ha demostrado una faceta profesional y lograda en el rol de dirección.

La serie tiene dos temporadas y un total de 17 capítulos. La crítica experta mencionó tras el estreno de la segunda temporada que valieron la pena los 3 años de espera para la segunda vuelta.

En palabras de Lauren Sarner del New York Post ''Severance está bien lograda y ejecutada con altísima precisión a todos los niveles. Terminará siendo una de las mejores series del año y una candidata a premios'' .

series y películas.png

La trama se desarrolla en torno a Mark (interpretado por Adam Scott), un empleado de la misteriosa empresa Lumon Industries. Mark acepta formar parte del programa de cercenadura en el que sus recuerdos no laborales se separan de sus recuerdos laborales.

Los miembros de la empresa no recuerdan nada de su vida externa cuando están en en trabajo, y no recuerdan nada del trabajo cuando están viviendo su vida externa. Tienen vidas y personalidades distintas dentro y fuera del trabajo. Mark comienza a sospechar de ese misterioso entramado y a descubrir poco a poco la extraña red de conspiración.

Ben Stiller.png

Dónde ver y cuál es el trasfondo de la serie Severance

Severance ha sido nominada a innumerables premios y ternas. En lo que va del 2025, muchos experimentados en cine ya dejaron en claro que esta serie estadounidense de drama psicológico y ficción es una de las mejores del año. Ambas temporadas están disponibles en la plataforma de series y películas Apple TV+.

La serie es un reflejo del equilibrio que el mundo actual busca mantener entre la vida laboral y personal. Es un drama de alto concepto un tanto exagerado y fantasioso que muestra el deseo de la vida real de separar nuestras vidas y personalidades de acuerdo a los ámbitos. Si no la has visto, no pierdas el tiempo y corre a ver la mejor serie 2025.