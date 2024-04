Will Smith la rompe en Netflix con una historia original y exitosa, pero que el gigante de streaming pronto quitará de su extenso catálogo. En Proyecto Géminis, Henry Brogan (Will Smith), un asesino a sueldo ya demasiado mayor para seguir con su duro trabajo, decide retirarse. Pero esto no le va a resultar tan fácil, pues tendrá que enfrentarse a un clon suyo, mucho más joven.