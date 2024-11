La película de Netflix, basada en el libro The Operators (2012), del periodista Michael Hastings, llegó a la plataforma en mayo de 2017, con una duración de 2 horas.

Netflix: de qué trata la película War Machine

El general Glen McMahon (Brad Pitt) queda al frente de las tropas estadounidenses en Afganistán, luego de los atentados de las Torres Gemelas en 2011. Mientras los intereses políticos, alianzas y tropas de todo tipo forman parte de la misión rumbo al campo de batalla, el principal enemigo de Glen McMahon y sus tropas, terminan siendo la arrogancia y el orgullo propio.

¿War Machine es una historia real?

La película War Machine está basada en el libro de no ficción "The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan" de Michael Hastings, y es una versión ficticia de los eventos del libro basada en el general del ejército de los Estados Unidos Stanley McChrystal.

Es decir, la historia se centra en el general del ejército de los Estados Unidos Stanley McChrystal, pero en War Machine Brad Pitt interpreta al general Glen McMahon, una versión ficticia de McChrystal.

Reparto de War Machine, película de Netflix

Brad Pitt (Glen McMahon)

Anthony Cohen (Pete Duckman)

Emory Cohen (Willy Dunne)

RJ Cyler (Andy Moon)

Daniel Betts (Simon Ball)

Topher Grace (Matt Little)

Tráiler de War Machine, película de Netflix

