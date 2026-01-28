Vuelve a la pantalla 'La extraña dama': cuando se estrena y dónde se verá

"La extraña dama" estaba antagonizada por María Rosa Gallo, quien hizo de la malvada Sor Paulina; y también aparecieron primeras figuras del espectáculo como Aldo Barbero y la primera actriz Ana María Campoy.

La noticia de la vuelta de esta telenovela a la pantalla argentina fue confirmada por el periodista de espectáculo Guille Barrios, de Canal 9, quien publicó en su cuenta de X: "Gran noticia para los fans de las telenovelas y específicamente de La extraña dama; el éxito del año 1989 de @canal9oficial está siendo restaurado y digitalizado desde su cinta original. La talentosa gente de Archivo Telearte adelanta que pronto podremos revivirla".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OkGuilleBarrios/status/2015921916092043467&partner=&hide_thread=false Gran noticia para los fans de las telenovelas y específicamente de La Extraña Dama: el éxito del año 1989 de @canal9oficial está siendo restaurado y digitalizado desde su cinta original!

La talentosa gente de Archivo Telearte adelanta que pronto podremos revivirla! pic.twitter.com/yEeL3gv8fa — Guille Barrios (@OkGuilleBarrios) January 26, 2026

Esta producción tiene un total de 115 capítulos y contó con una canción homónima cantada por Valeria Lynch, la cual se convirtió en un clásico de clásicos. ¿Quién no habrá cantado alguna vez 'Despierta soledad, envuélveme, soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer'?.

Sin dudas la vuelta de este clásico a la pantalla chica ha llenado de nostalgia a muchas personas, y no sorprende esta decisión de Canal 9 de restaurar esta historia, ya que desde hace varios años que otros canales se han visto beneficiados a nivel de rating al volver a poner en sus pantallas producciones como "La familia Ingalls" o "El Zorro".