Volver al Futuro y sus 3 datos desconocidos

No hay persona en el mundo que no conozca la trilogía de películas que compone el título "Volver al Futuro" y la misma está conformada por películas estrenadas en los años 1985, 1989 y 1990. Más allá de esto, no todo se conoce de su rodaje, decisiones del director y más, por esta razón acá lo contamos.

volver al futuro 123.jpg Volver al Futuro: los tres datos que no conocías de la clásica trilogía.

La idea surgió de una tarde en la que Bob Gale encontró el anuario de su padre y fantaseó sobre cómo hubiese sido ser compañero de colegio de su padre.

Una gran cantidad de productoras le dieron la negativa al guión de la película. Según los detalles, fueron más de 40 respuestas negativas.

La primera opción para encarnar al protagonista era Eric Stoltz, pero fue despedido luego de tener confrontaciones con el equipo. Así llegó Michael Fox para reemplazarlo en todo el proyecto.

stoltz_futuro.webp Volver al Futuro: los tres datos que no conocías de la clásica trilogía.

En la primera película , en la edición española se habla de Levi Strauss en vez de Calvin Klein porque no se comercializaba en ese momento en España.

En vez de un vehículo DeLorean, se pensó en usar un congelador pero optaron por la otra opción para no provocar ideas alocadas en los niños que vieran la película.