Dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck, esta película alemana se estrenó en 2018 en Netflix, pero abandonará la plataforma. "No dejes de mirarme" (Never look away) dura 3 horas 9 minutos y es un drama que toca temas sociales complejos, además de incursionar en lo más íntimo de los personajes.

