Después de varias semanas de especulaciones, Netflix finalmente confirmó quién es la protagonista de la quinta temporada de Bridgerton. Muchos apostaron por Eloise, pero finalmense se supo que la historia de amor que veremos próximamente será la de Francesca.
Bridgerton confirmó a la protagonista de la temporada 5: ¿quién es?
Netflix confirmó en sus redes sociales quién será la protagonista de la quinta temporada de Bridgerton: Eloise o Francesca
Además, desde Netflix aseguraron que esta quinta temporada ya está en producción, por lo que se espera que antes de que termine el 2026 ya comiencen las filmaciones.
Bridgerton: ¿Qué veremos en la temporada de Francesca?
Haciendo un repaso con respecto a lo que ocurrió en las últimas temporadas, Francesa terminó viuda de John Sterling. Esto sumió a la joven en un profundo duelo, no solo por haber perdido a su esposo, sino porque además nunca pudieron tener hijos.
Además, Michaela Sterling, prima de John, abandonó la casa de Francesca de un momento para otro sin siquiera despedirse. Después de muchas especulaciones (y por lo que se ve en el video), se sabe que Michaela y Francesca vivirán una historia de amor.
Este detalle tiene fanáticos a favor y otros en contra, ya que en los libros de Julia Quinn, el personaje de Francesa encuentra el amor nuevamente (tras haber quedado viuda) en Michael, un primo de John, con quien logra formar una familia. Al cambiar el sexo del interés amoroso de la joven, ahora no se sabe qué ocurrirá en la serie de Netflix.
"Muchos fans de 'Bridgerton' han expresado su sorpresa, y algunos también su decepción, por el giro al final de la temporada 3. Que Michael Stirling, de quien Francesca con el tiempo se enamora en 'El corazón de una Bridgerton', en su lugar sea Michaela", ha escrito Julia Quinn desde su cuenta de Instagram.
"Cuando Jess Brownell (showrunner de la serie) me planteó por primera vez la idea de convertir a Michael en Michaela para la serie, necesité algo más de información antes de dar mi aprobación", continuó explicando la creadora de los libros.