Bridgerton confirmó a la protagonista de la temporada 5: ¿quién es?

Además, Michaela Sterling, prima de John, abandonó la casa de Francesca de un momento para otro sin siquiera despedirse. Después de muchas especulaciones (y por lo que se ve en el video), se sabe que Michaela y Francesca vivirán una historia de amor.

Francesca Bridgerton Francesca, John y Michaela.

Este detalle tiene fanáticos a favor y otros en contra, ya que en los libros de Julia Quinn, el personaje de Francesa encuentra el amor nuevamente (tras haber quedado viuda) en Michael, un primo de John, con quien logra formar una familia. Al cambiar el sexo del interés amoroso de la joven, ahora no se sabe qué ocurrirá en la serie de Netflix.

"Muchos fans de 'Bridgerton' han expresado su sorpresa, y algunos también su decepción, por el giro al final de la temporada 3. Que Michael Stirling, de quien Francesca con el tiempo se enamora en 'El corazón de una Bridgerton', en su lugar sea Michaela", ha escrito Julia Quinn desde su cuenta de Instagram.

"Cuando Jess Brownell (showrunner de la serie) me planteó por primera vez la idea de convertir a Michael en Michaela para la serie, necesité algo más de información antes de dar mi aprobación", continuó explicando la creadora de los libros.