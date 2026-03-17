El futuro de Bridgerton: Shonda Rhimes detalla su visión para el próximo proyecto derivado

"Siempre he dicho que si hiciéramos algo así, Violet sería la persona ideal para contar la historia: la madre de Bridgerton. Si, es una posibilidad", continuó diciendo Shonda.

La historia de la matriarca de la familia, Violet Bridgerton (interpretada en la serie central por Ruth Gemmell), se ha explorado con mayor profundidad en la cuarta temporada de la serie de Netflix, cuando desarrolló una relación con Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), el hermano de su amiga Lady Danbury ( Adjoa Andoh ), años después de la muerte de su esposo Edmund Bridgerton.

Sin embargo, la relación se interrumpió al final de la temporada cuando Violet decidió que no estaba lista para casarse con Marcus. Y como explicó la creadora de la serie, Jess Brownell, aceptar la propuesta de Marcus "sería como si se casara con el primer hombre que encontrara después de su marido".

Embed - Bridgerton: Ruth Gemmel and Daniel Francis on Lady Violet's Sexual REAWAKENING (Exclusive)

"Siento que aún le queda mucho camino por recorrer", dijo Brownell en un episodio de Bridgerton: The Official Podcast, según Tudum. "Tiene que ver cómo algunos de sus hijos empiezan su carrera y debutan antes de que ella esté lista para hacer lo que realmente quiere. Ya llegaremos a eso".

En cuanto a Julia Quinn, la autora de la saga de libros Bridgerton, si bien ella publicó la novela corta titulada "Violet in Bloom", que narra la vida de Violet desde su infancia hasta su encuentro con Edmund, su muerte y otros acontecimientos, aún no se ha sentido preparada para escribir una historia más allá de eso. Sobre todo porque conoce el trágico destino que les espera a Violet y Edmund.

"No puedo expresar con palabras lo conmovida que estoy de que tantos lectores quieran que Violet tenga su propio (segundo) final feliz; pero me temo que no me veo escribiendo su historia", escribió en la sección de preguntas frecuentes de su sitio web.

"Antes pensaba que era porque estaba muy enamorada de Edmund, pero después de explorar el tema de los segundos amores en 'Cuando él era malvado' (el libro de Francesca), me di cuenta de que esa no era la verdadera razón. Lo he pensado un tiempo y, sinceramente, no creo que pudiera encontrar a nadie lo suficientemente bueno para ella. En serio. Simplemente la adoro", dijo la autora.