Última chance para ver en Amazon Prime Video este clásico de Johnny Depp

"Un niño pobre y cuatro jovencitos ricos ganan un paseo a la increíble empresa de un raro fabricante de dulces", indica la sinopsis de esta película disponible en Amazon Prime Video y que cuenta con la dirección de Tim Burton.

Además de Johnny Depp, la película de "Charlie y la fábrica de chocolate" cuenta con Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, Jordan Fry, AnnaSophia Robb, Julia Winter, entre otros.

Antes de que Johnny Depp fuera considerado para el papel de Willy Wonca, Warner Bros. consideró a Bill Murray, Christopher Walken, Steve Martin, Robin Williams, Nicolas Cage, Jim Carrey, Michael Keaton, Robert De Niro, Brad Pitt, Will Smith, Mike Myers, Ben Stiller, Leslie Nielsen, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Patrick Stewart , Rowan Atkinson y Adam Sandler.

Dustin Hoffman y Marilyn Manson también estuvieron supuestamente interesados en el papel.

Pocas personas saben que el exterior de la fábrica de Wonka se construyó en el mismo plató que Burton usó para construir el decorado de Gotham City en "Batman" (1989).

Charlie and the Chocolate Factory (2005) Official Trailer #1 - Johnny Depp Movie HD