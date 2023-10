Tras 39 años de Pesadilla en la calle Elm, así se ve hoy el actor que hizo Freddy Krueger

A Nightmare on Elm Street (1984) Official Trailer - Wes Craven, Johnny Depp Horror Movie HD

¿Cómo luce hoy el actor Robert Englund, quien interpretó a Freddy Krueger en "Pesadilla en la calle Elm"?

Englund tiene en la actualidad 76 años y sigue trabajando como actor. Uno de sus últimos trabajos fue en la exitosa serie de Netflix "Stranger Things".

A lo largo de su carrera, Englund recibió dos nominaciones al Premio Saturn en la categoría de mejor actor de reparto por "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors" (1987) y por "A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master" (1988).

Freddy Krueger Robert Englud.jpg Robert Englund, el actor que interpretó a Freddy Krueger.

Como curiosidad a lo largo de toda su carrera, Englund fue considerado para interpretar a Han Solo en la saga de Star Wars, pero el actor se "quedó dormido" el día de la audición.

Su carrera cambió cuando fue elegido por Wes Craven para interpretar a Freddy Krueger en "Pesadilla en la calle Elm". Este papel lo catapultó a la fama y lo convirtió en la nueva estrella del cine de terror desde Christopher Lee y Peter Cushing en la década de 1960. De esta forma, Englund es uno de los dos únicos actores que han interpretado a un personaje de terror ocho veces consecutivas

También apareció en otras películas como "El fantasma de la ópera", "2001 Maniacs", entre otras.