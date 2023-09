Tras 35 años de su estreno, así se ve hoy Argyle de Duro de Matar

Uno de los personajes más recordados de la película "Duro de Matar" es el de Argyle, el cual estuvo interpretado por el actor De'voreaux White.

Die Hard: Argyle and his Limousine

►TE PUEDE INTERESAR: A casi 20 años de su estreno, así luce hoy Matthew Fox, protagonista de LOST

De'voreaux White tenía 23 años cuando filmó la película "Duro de Matar", e incluso gracias a la misma pudo ganar fama internacional. El actor tiene actualmente 65 años y sigue trabajando como actor, pero lamentablemente no volvió a formar parte de otro proyecto como la película protagonizada por Bruce Willis.

¿Cómo luce en la actualidad el actor que interpretó a Argyle?

Además de la película "Duro de Matar", White también apareció en producciones como "La familia Ingalls", "The Jeffersons", "The Blues Brothers", "Max Dugan Returns", "Places in the Heart", entre otras.

De'voreaux White.png De'voreaux White en la actualidad.

White también apareció en la serie "Head Of The Class" donde interpretó a Aristotle McKenzie, y en 1992 formó parte de "Trespass", donde interpretó a un joven que padecía una adicción a las drogas.

También apareció en el show "Shadow Hours". En 2019 creó su propia compañía en California para ayudar a los jóvenes con problemas de adicciones. Repitió su rol de Argyle en un comercial de autos junto a Bruce Willis en el 2020.