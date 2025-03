al pacino, el abogado del diablo.jpg

Max: la película con el mejor discurso del cine

En 1997, Al Pacino, Keanu Reeves y Charlize Theron se reunieron en una memorable película que cuenta la historia de un joven abogado casado con una bella mujer y que tiene la particularidad de no perder ningún caso.

Su fama llega a un estudio de abogados de Nueva Yok, que lo contrata y lo comienza a rodear de ciertos lujos. Mientras el personaje de Charlize Theron comienza a tener imágenes que la atormentan, Kevin Lomax (Reeves) comienza a darse cuenta de que su jefe (Al Pacino) no es quien dice ser y que la verdad puede ser más terrorífica lo que parece.

Basada en el libro El Abogado del Diablo, la película no pierde la oportunidad de hacer referencias a los libros El Paraíso Perdido y a Fausto.

Para aquellos que no recuerdan el discurso de Al Pacino en esta película que se puede ver por Max, dice lo siguiente:

- La culpa, es como un saco de ladrillos, lo único que tienes que hacer es dejarlo en el piso ¿Y para quién cargas todo ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso?Déjame darte información de primera mano sobre Dios. A dios le gusta observar, es un bromista, piénsalo. Le da al hombre instintos, les da ese extraordinario don ¿Y después que es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado. Él coloca las reglas en oposición ¡La mayor estupidez que ha existido! Mira, pero no toques; toca, pero no pruebes; prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie ¿Él que hace? ¡Está riéndose, el maldito enfermo! ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¿Alabar eso? ¡NUNCA!

- Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo ¿Eh?

- ¿Por qué no? He estado aquí abajo desde el principio. He proporcionado al hombre todas las sensaciones que ha buscado. Le he suministrado lo que ha querido, y nunca lo he juzgado ¿Por qué? Porque nunca lo rechacé a pesar de todas sus imperfecciones ¡Soy un fan del hombre! Soy un humanista, quizá el último humanista ¿Quién en sus cabales Kevin, podría negar que el siglo XX ha sido completamente mío? Todo él, Kevin ¡MÍO! Estoy llegando a la cima, es mi momento. Es nuestro momento.

Reparto de El Abogado del Diablo, la película de Max

Keanu Reeves: Kevin Lomax

Al Pacino: John Milton

Charlize Theron: Mary Ann Lomax

Jeffrey Jones: Eddie Barzoon

Judith Ivey: Mrs. Lomax

Connie Nielsen: Christabella

Craig T. Nelson: Alexander Cullen

Dónde ver El Abogado del Diablo, la película con Al Pacino