Sui Géneris llega a los cines con uno de sus shows más icónicos: cuándo se estrena el documental

El estreno de este documental será el 20 de noviembre en salas de cine de Cinemacenter en AMBA, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tucumán, Río Cuarto, San Juan y varias ciudades más.

Tanto en los shows brindados en el Luna Park, como en el documental, los fanáticos de Sui Géneris podrán disfrutar de canciones como "Nena" (luego "Eiti Leda", un clásico de Seru Giran grabado en su primer disco), "Fabricante de mentiras" (que pasaría a formar parte del repertorio de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre) y "Bubulina" (finalmente grabada en el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros), estaban destinadas a un cuarto álbum de Sui Generis, el cual nunca se concretó.

Este documental de Bebe Kamin es una digitalización de la cinta original (grabada en 1976) que incluye una nueva mezcla de sonido, ofreciendo una experiencia renovada del histórico recital.

Es importante destacar que este documental estaba apto para ser estrenado en los años 70, pero fue prohibida por el Ente de Calificación Cinematográfica y solo pudo estrenarse el 15 de septiembre de 1976, más de un año después del concierto, con la restricción de ser apta únicamente para mayores de 18 años.

En su momento, tras gestiones del productor Leopoldo Torre Nilsson, "Adiós Sui Generis" se estrenó en el cine Plaza de Buenos Aires y luego circuló en funciones trasnoche en el conurbano bonaerense, manteniéndose en la clandestinidad.