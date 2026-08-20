La artista de 92 años, Shirley MacLaine, hizo una rara aparición en un video para homenajear la proyección de la primera película de Bob Fosse en el Southampton Playhouse, en la que Shirley interpretó a Charity Hope Valentine.
Shirley MacLaine apareció a más de 50 años de 'Sweet Charity' y a sus 92 años luce increíble
La actriz se comunicó con los fanáticos de la película "Sweet Charity" y, con su característico humor, recordó que la película de 1969 "no tuvo mucho éxito"
"Ojalá pudiera estar con ustedes. Me gustaría volver a ver 'Sweet Charity', dice la actriz en el video. "Ahora, mientras la ven, recuerden lo mucho que trabajamos. Y entre nosotros, no tuvo mucho éxito, ¡así que espero que les guste!".
Antes de despedirse, MacLaine le envío "mucho amor" a los espectadores y les mandó un beso. La aparición de la actriz generó una reacción inmediata entre sus seguidores, muchos de los cuales celebraron poder verla nuevamente a los 92 años y destacaron su aspecto y su vitalidad.
La última aparición pública de Shirley fue en diciembre, cuando recibió el Premio Shirley MacLaine a la Trayectoria en la ceremonia inaugural del Salón de la Fama de la Danza.
¿De qué trata la película "Sweet Charity"?
Charity no tiene suerte en el amor: acumula decepción tras decepción, la última con el actor Vittorio. Sin embargo, cuando queda atrapada en un ascensor junto al tímido Oscar, cree que por fin la suerte ha llamado a la puerta de su corazón.
El reparto de esta producción también incluye a John McMartin, Chita Rivera, Paula Kelly, Stubby Kaye, Ricardo Montalbán y Sammy Davis Jr.
Bob Fosse fue el director de esta película, y para él significó además su debut como director cinematográfico, después de haber alcanzado reconocimiento como coreógrafo y director teatral.
Se estrenó en 1969 y recibió críticas mixtas, pero obtuvo tres nominaciones a los Premios Óscar: Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario. MacLaine fue nominada a un Globo de Oro por su actuación.
Esta producción trasladó al cine el musical de Broadway del mismo nombre, inspirado a su vez en "Las noches de Cabiria", de Federico Fellini.
En pocas palabras
- Shirley MacLaine: la actriz de 92 años reapareció en un video para homenajear la película "Sweet Charity".
- Mensaje a fans: recordó con humor que la película de 1969 "no tuvo mucho éxito" y pidió que la disfruten.
- Reacción del público: sus seguidores celebraron su vitalidad y aspecto físico tras su última aparición pública en diciembre.