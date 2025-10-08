Embed - Deadline on Instagram: "EXCLUSIVE: Four-time Academy Award nominee Saoirse Ronan has inked a deal to play Linda McCartney, the first wife of The Beatles’ Paul McCartney, in Sam Mendes’ ‘The Beatles — A Four-Film Cinematic Event,’ multiple sources tell Deadline. Ronan joins a cast that includes Paul Mescal as Paul McCartney, Barry Keoghan as Ringo Starr, Joseph Quinn as George Harrison, and Harris Dickinson as John Lennon. More details online at the link in bio. (Photo: WireImage, Getty)" View this post on Instagram A post shared by Deadline (@deadline)

¿Quién fue Linda McCartney?

Linda McCartney fue una cantante, activista en favor de los derechos de los animales, autora y fotógrafa estadounidense. En 1969 se casó con el miembro de Los Beatles, Paul McCartney, con quien más tarde fundó el grupo Wings.

Antes de casarse con Paul, Linda estuvo con John Melvin Jr., a quien conoció en la Universidad de Arizona, mientras Linda estudiaba fotografía. Se casaron en 1962, y su hija Heather nació en diciembre de ese mismo año. La pareja se divorció en 1965.

Paul y Linda McCartney Paul y Linda McCartney.

Cuando Paul y Linda se casaron, ella ya estaba embarazada de 4 meses de su hija Mary. En 1971 nació Stella, y en 1977 James. Ella se convirtió en Lady McCartney cuando su marido fue nombrado caballero (Sir) en 1997.

Lamentablemente, en 1995 le detectaron un cáncer de mama a Linda que se extendió al hígado, causándole la muerte el 17 de abril de 1998, en Tucson, Arizona, Estados Unidos.

¿Cuándo se estrenarán las películas sobre The Beatles?

Las cuatro se estrenarán en abril de 2028, en lo que será el primer "maratón cinematográfico", según Mendes. Sin embargo, no se sabe si se estrenarán las 4 al mismo tiempo o si lo harán en orden.