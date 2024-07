►TE PUEDE INTERESAR: Netflix y la película junto a Gal Gadot que arrasa a nivel mundial

La cuenta cineytvfans, de Instagram, publicó un video donde se ve a Gal Gadot y Chris Pine durante la promoción de la Mujer Maravilla, que terminó siendo un éxito mundial.

Gal Gadot, en el video que muestra dos escenarios distintos, no puede ocultar la admiración de la aclamada actriz con el afamado actor estadounidense.

Los cruces de miradas y sonrisas pícaras, volvieron locos a los fanáticos, sobre todo a los de Gal Gadot.

