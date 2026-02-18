Residente dirigirá a Bad Bunny en "Porto Rico", su ópera prima: de qué tratará

Cuando los estadounidenses llegaron a la isla, la llamaron así, Porto Rico (denominación que duró tres décadas), por su incapacidad para pronunciar el nombre al completo; esa grafía del título hace ver que la historia de finales del siglo XIX estará muy presente en la narrativa del filme.

La palabra de Residente tras el anuncio de "Porto Rico":

Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos. Poco a poco fui tejiendo este sueño.

Les digo que no fue nada fácil, y creo que estoy enfrente del proyecto más ambicioso de toda mi carrera, en donde todos los elementos artísticos se unen en un mismo espacio.

A este gran elenco que vi en tantas películas y que hoy no puedo ni creer que trabajaré junto a ellos. Viggo Mortensen, Javier Bardem, Edward Norton, entre otros que iré anunciando a lo largo de estos meses.

A Benito por lanzarse conmigo a hacer su primer rol protagónico porque como le conté a él “yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero”.

A Alejandro G. Iñárritu por ser mi mentor en el cine. A Alex Dinelaris por presentarme su (action, conflict and reversal) a la hora de escribir una escena. Le quiero dar las gracias también a todos los historiadores de Puerto Rico con los que durante todo este periodo se sentaron conmigo a hablar sobre nuestra historia. Fernando Picó, Juan Manuel Delgado, Ivonne Acosta Lespier, Heidi Dilan, Margarita Maldonado, Pancho Moscoso, Álvaro Rivera Ruiz.A todos los cineastas de mi isla que contra viento y marea hacen cine.

A los inversionistas de este proyecto, José y Kwanza, Mike y Sukey, Henry Muñoz, Edward Norton, Live Nation. A Scott por creer en mí desde el principio. A Afo y a Rob por ser cómplices del arte en una industria complicada para el arte.A todo mi equipo que se sudaron esto conmigo. Erick, Vero, Caro, Gabriel, somos una gran familia.Por último, a mi país, Puerto Rico, por darme todo lo que soy.