La trama de la película disponible en Netflix sigue a una mujer que comienzxa a sentir una presencia del más allá en su nuevo hogar y sospecha que su esposo le oculta secretos siniestros.

la-apariencia-de-las-cosas-netflix1.jpg

Estamos hablando de la película La apariencia de las cosas, un drama de terror y suspenso estrenado en 2021 y dirigido por Robert Pulcini y Shari Springer Berman que se basa en una aclamada novela All Things Cease to Appear de 2016, de Elizabeth Brundage.