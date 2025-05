¿Qué tal es la película Intruso?

Al momento de su estreno en Netflix, la película se ubicó en el quinto puesto de "las 10 películas más populares en Argentina hoy".

Sin embargo, para la crítica especializada mundial Intruso es "un thriller irrisorio, artificial y tremendamente predecible. Presenta muy pocas sorpresas", según Variety.

Mientras tanto, para The New York Times, Intruso "es más estúpida que aterradora. El guion funcional de David Loughery no dedica tiempo a explorar las motivaciones o los matices psicológicos".

La producción de la película Intruso fue de las compañías Screen Gems, Hidden Empire Film Group y Primary Wave Entertainment; mientras que la distribución estuvo a cargo de Sony Pictures.

Netflix: de qué trata la película Intruso

El gigante del streaming Netflix realiza en su sitio oficial una breve reseña de la película Intruso y dice que "tras mudarse a la casa de sus sueños en el Valle de Napa, una pareja se da cuenta de que el desconocido que se las vendió no está del todo motivado a seguir adelante".

Netflix-Intruso-2.jpg

Mientras que el resumen oficial cuenta que Scott (Michael Ealy) y Annie Russell (Meagan Good) son un joven matrimonio que compra una hermosa casa en el Valle de Napa con varios acres de tierra. Pronto descubrirán que Charlie Peck (Dennis Quaid), el hombre al que le compraron la casa, se niega a abandonar la propiedad y lentamente los aterrorizará.

Reparto de Intruso, película que está en Netflix

Michael Ealy (Scott)

Meagan Good (Annie)

Dennis Quaid (Charlie Peck)

Joseph Sikora (Mike)

Alvina August (Rachel)

Lee Shorten (Brian)

Erica Cerra (Jillian Richards)

Kurt Evans (Grady Kramer)

Netflix: tráiler de la película Intruso

Embed - INTRUSO (THE INTRUDER) (TRÁILER OFICIAL) (LATINO) (1080P HD)

Dónde ver la película Intruso, según la zona geográfica