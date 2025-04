Esta película de Netflix es del año 2017 y si bien, está lejos de ser de las mejores películas de Scarlett Johansson, para algunos se convirtió en un largometraje de culto, mientras que para otros, los fanáticos del manga original en el que se basa el largometraje, es algo muy polémico.

Qué tal es la película Ghost in the Shell

El problema de lapelícula Ghost in the Shell que se encuentra en Netflix justamente tiene que ver con la elección de Scarlett Johansson como protagonista. La actriz, que en el momento de la filmación, se había vuelto muy popular por su papel de Black Widow en el Universo Marvel, pero también por otras cintas dramáticas, fue muy criticada, pero no por su actuación, sino por haber sido elegida para el papel ella y no alguien con rasgos asiáticos.